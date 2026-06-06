Плющенко попросил относиться к его сыну как к обычному ребенку

Фигурист Плющенко призвал относится к своему сыну как к "Васе Пупкину" Плющенко попросил относиться к его сыну как к обычному ребенку

Москва6 июн Вести.Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попросил не нападать на его 13-летнего сына Александра из-за смены спортивного гражданства. Об этом он сообщил журналистам.

Сын известного спортсмена присоединился к сборной по фигурному катанию Азербайджана, что вызвало широкое обсуждение у публики.

Относитесь к нему как к 13-летнему ребенку. Если бы это был не Плющенко, а Вася Пупкин, никто бы о нем не говорил. Поэтому отнеситесь к нему как к Васе Пупкину сказал Плющенко

Он отметил, что его сын продолжит тренироваться в России.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что переход фигуриста Александра Плющенко в сборную Азербайджана не является чем-то сверхъестественным для современного спорта.