Москва6 июнВести.Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попросил не нападать на его 13-летнего сына Александра из-за смены спортивного гражданства. Об этом он сообщил журналистам.
Сын известного спортсмена присоединился к сборной по фигурному катанию Азербайджана, что вызвало широкое обсуждение у публики.
Относитесь к нему как к 13-летнему ребенку. Если бы это был не Плющенко, а Вася Пупкин, никто бы о нем не говорил. Поэтому отнеситесь к нему как к Васе Пупкинусказал Плющенко
Он отметил, что его сын продолжит тренироваться в России.
Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что переход фигуриста Александра Плющенко в сборную Азербайджана не является чем-то сверхъестественным для современного спорта.