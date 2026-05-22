Москва22 мая Вести.Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе прокомментировал новость о смене спортивного гражданства 13-летним Александром Плющенко, назвав это необходимостью развития юного спортсмена.

Ранее стало известно что сын фигуриста Евгения Плющенко теперь будет представлять Азербайджан. Срок смены гражданства составляет пять лет.

Мы за то, чтобы ребята развивались, не нарушая правил заявил Сихарулидзе в комментарии Sport24

Он подчеркнул, что федерация легитимно дала юному фигуристу такую возможность, поскольку он не входит в сборные и в последнее время не участвовал во всероссийских стартах.

Александр Плющенко практически не выступал в официальных турнирах. В январе 2025 года он выиграл соревнования, где был единственным участником в своей категории, а в конце февраля занял 18-е место на Мемориале Жука – первенстве России среди детей.