После смены спортивного гражданства сына Плющенко закрыл аккаунт в соцсети Соцсети Плющенко и сына закрыты после заявления о смене спортивного гражданства

Москва22 мая Вести.Фигурист Евгений Плющенко и его сын Александр Плющенко закрыли свои аккаунты в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Теперь в закрытые профили могут зайти только те, на кого они подписаны.

Накануне закрытия профиля в соцсети Александр Плющенко получил открепление Федерации фигурного катания на коньках России. Теперь он может выступать за Азербайджан на международных соревнованиях после получения специального документа от Международного союза конькобежцев.