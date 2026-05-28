Москва28 мая Вести.Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что переход фигуриста Александра Плющенко в сборную Азербайджана не является чем-то сверхъестественным для современного спорта.

В интервью ТАСС Ягудин рассказал, что в фигурном катании спортсмены нередко меняют спортивное гражданство, и подобные случаи давно стали обычной практикой. Он сравнил такие переходы с трансферами в футболе, отметив, что повышенная реакция связана именно с вопросом гражданства.

Мне кажется, ничего сверхъестественного не произошло… В фигурном катании мы давно привыкли к переходам спортсменов под другие флаги. Это обычная практика сказал Ягудин

Он также добавил, что повышенное внимание к ситуации вызвано фамилией Плющенко и популярностью юного спортсмена. При этом он отметил, что Александру всего 13 лет, а впереди у него большая карьера.

Также Ягудин напомнил, что болельщики в России продолжают поддерживать фигуристов с российскими корнями, выступающих за другие страны, в том числе Илью Малинина. Ягудин пожелал Плющенко-младшему удачи и выразил уверенность, что зрители продолжат следить за его успехами.

21 мая стало известно, что сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской 13-летний Александр будет выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию.

По словам Плющенко, спортивное гражданство его сын получил на пять лет.