Москва21 апр Вести.Старший сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко дал интервью ведущему одного из YouTube-каналов. 19-летний Егор Ермак признался, что не хочет и не называет фигуриста своим папой.

Он даже не пригласит своего биологического отца на собственную свадьбу.

Пока даже непонятно, в каком формате будет свадьба и кто там будет. В целом считаю, что отец будет лишним: во-первых, о чем нам разговаривать, во-вторых, он никого там не знает, ему это не особо интересно пояснил молодой человек

По его словам, приглашения не будет и потому, что Евгений Плющенко приехал бы вместе с женой Яной и сыном Сашей (Гномом Гномычем). Егор Ермак признался, что такой свадебный день хотел бы провести с семьей и друзьями, а Плющенко и его семья к ним не относятся.

Родившийся в браке Евгения Плющенко и Марии Ермак сын отметил, что отец после развода отказался присылать им деньги. Мать содержала сына за свой счет. И сейчас отцом он называет своего отчима. У Егора Ермака много претензий к Плющенко от обид до травм, полученных во время совместной поездки на Мальдивы, когда ему было 11 лет. Последнее он даже готов подтвердить медицинскими заключениями.

Не хочется называть его отцом добавил Егор

Егор в интервью пояснил, что ему не нравится отношение к нему и его семье со стороны Плющенко ни в детстве, ни сейчас. Даже когда он занимался хоккеем в том же ледовом центре "Юбилейный", где занимался его отец, Евгений Плющенко лишь несколько раз заглянул к сыну на тренировку. Он даже не захотел купить ему новые коньки в магазинчике "Юбилейного" вместо бэушных. Два года Егор занимался хоккеем, но потом бросил – ему даже не удалось даже вместе покататься с отцом на одном льду.

При этом на вопрос о купленном Евгением Плющенко для сына Саши Mercedes-Benz G 63 AMG за 30 миллионов рублей Егор отвечает без сожаления.

Я рад, что отец уделяет им время. Раньше было обидно, что они всегда вместе признается он

Однажды с ним познакомилась фигуристка только для того, чтобы рассказать Плющенко, как сын относится к отцу. Теперь он пережил холодность отца.

О реакции Евгения Плющенко на интервью его старшего сына пока ничего не известно.