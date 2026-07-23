Москва23 июл Вести.Поведение олимпийского чемпиона Евгения Плющенко справедливо возмутило общественность: одновременно делать спортивное гражданство Азербайджана своему сыну и требовать у России многомиллионный грант – двурушничество. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил журналист, автор Telegram-канала "Сыны Монархии" Роман Антоновский.

Он обратил внимание на то, что в обществе в период противостояния с Западом наблюдается большой запрос на патриотизм, и люди, которые публично говорят об этом должны подтверждать свои слова личным примером проявление патриотизма.

Поэтому, когда люди с одной стороны делают спортивное гражданство Азербайджана своему сыну, и одновременно рассказывающий всем на словах про патриотизм Плющенко идет получать грант на 24 млн, точнее требовать его у государства, - это двурушничество. И если ты хочешь, чтобы твой сын выступал за Азербайджан, иди проси гранты у Азербайджана сказал Антоновский

Журналист отметил, что простой народ без труда может отличить истинный патриотизм и фальшь.

И я надеюсь, что после того, как Плющенко сделает своему сыну спортивное гражданство Азербайджана, он больше от государства нашего не получит ни копейки. Потому что тратить надо на истинных, искренних патриотов, а не на тех, для кого Россия только дойная корова для зарабатывания денег добавил он

Ранее стало известно, что Александр Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию. Говоря о переходе своего сына в сборную другого государства, Евгений Плющенко заявил, что здесь Александр "никому не нужен был". По словам олимпийского чемпиона, в Азербайджане юный фигурист сможет выйти на международный уровень. В ответ на это министр спорта России Михаил Дегтярев сравнил поведение Плющенко с позицией релокантов после начала специальной военной операции, которые тогда много говорили, а теперь предпринимают попытки, чтобы откатить свои слова обратно.