Свищев удивился запросу Плющенко на грант для ледового шоу

"Это удивительно": Свищев оценил запрос Плющенко на грант для шоу Свищев удивился запросу Плющенко на грант для ледового шоу

Москва17 июл Вести.Запрос академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на получение гранта в размере 24,1 млн рублей на ледовое шоу "Снежная королева" вызвал вопросы у депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

По его мнению, действия знаменитого в прошлом фигуриста не согласуются с его решением отправить собственного сына выступать за чужую страну.

И одновременно обращается к государству: "Дайте грант". Вот это удивительно цитирует Свищева "Советский спорт"

По его словам, необходимо изучить правила и принципы получения грантов.

Гражданин какой страны он сейчас, за кого выступает и где продолжает жить и трудиться? задался вопросами депутат

Ранее 13-летний Александр Плющенко получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России. 1 июля ISU разрешил фигуристу представлять Азербайджан на международных турнирах со следующего сезона.

Плющенко-старший такое решение объяснил тем, что в России его сын был "никому не нужен".