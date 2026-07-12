Москва12 июлВести.Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко по поводу российских фигуристов. Свое мнение по поводу слов спортсмена она высказала в комментарии Sport24.
В одном из интервью Плющенко на вопрос о переходе его сына Александра под флаг Азербайджана ответил, что "ездить в Киров, Пермь — это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов".
Не хочу вступать в полемику с Женей, но я всегда говорила, что мы продолжаем оставаться конкурентоспособнымисказала Тарасова
Она отметила, что понимает, какими нечеловеческими усилиями это дается нашим спортсменам и тренерам. Отстранение россиян от международных соревнования Тарасова назвала "гадостью". По ее словам, такое решение нанесло большой вред целому поколению спортсменов.
Несмотря на это, я не считаю, что сейчас наши спортсмены деградируютзаключила Тарасова
Плющенко, говоря о переходе своего сына в сборную Азербайджана, также заявил, что здесь Александр "никому не нужен был". По словам олимпийского чемпиона, в Азербайджане юный фигурист сможет выйти на международный уровень.