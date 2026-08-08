Москва8 авг Вести.Начальник медицинской части 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, известного как "полк смерти", делала инъекции военнослужащим с использованием психотропных веществ неустановленного состава. Побочным эффектом таких уколов, по имеющимся данным, становилась смерть, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Потенциальный перевод на другую должность начмеда 225 ОШП Шеремет Елены Николаевны (01.10.1978 г. р) позволит ей интегрировать в новое подразделение методику работы, принятую в "полку смерти", - уколы неизвестными психотропными веществами, после которых у людей не только отключается чувство страха, но и зачастую происходят побочные эффекты с высоким процентом летальных исходов, тотальное отсутствие лечения инфекционных заболеваний и ампутация конечностей отказникам говорится в сообщении

Отмечается, что значительное число обращений от семей военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка, пропавших без вести, адресовано руководителю медицинской службы.

Нам удалось узнать адреса электронной почты и домашний адрес начмеда, которая проживает в Харькове. Задать их можно ей лично заключили авторы публикации

Здоровье украинских боевиков оставляет желать лучшего - ранее сообщалось, что 37 из 70 военных ВСУ, подготовленных к переброске на сумское направление, попали в госпитали с различными заболеваниями.