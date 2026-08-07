Москва7 авг Вести.Несколько командиров боевых групп 21-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), по официальной версии украинского командования, покончили с собой. При этом в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что их смерить могла быть связана с действиями родственников пропавших без вести военнослужащих.

По словам собеседника агентства, речь идет о командирах, выполнявших задачи в районах Запселья и Мирополья в Сумской области. В качестве примера он привел штаб-сержанта И. Зиркевича, который ранее получал угрозы от родственников пропавших без вести солдат.

Сразу несколько командиров боевых групп 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ, выполнявших задачи в освобожденных "Северянами" Запселье и Мирополье, по официальной версии командования бригады, покончили жизнь самоубийством. При этом, часть из них, например, штаб-сержант И. Зиркевич ранее получали угрозы от родственников пропавших без вести солдат, которые могли расправиться с ними сказал собеседник агентства

Он также заявил, что командование 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ перераспределило боевые группы и перебросило часть личного состава в Харьковскую область, пытаясь стабилизировать ситуацию в подразделении.