Москва11 июлВести.Командир 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевиков которой подозревают в похищении двух человек, Станислав Лучанов самовольно оставил воинскую часть, сообщило украинское издание "Новости.LIVE" в своем Telegram-канале. Сейчас мужчину разыскивают правоохранители.
Командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы, его разыскиваютговорится в сообщении
Как добавляет издание, в ночь на 28 июня в Киевской области из частного двора были похищены два брата. Об их местонахождении до сих пор нет никакой информации. Правоохранители задержали по этому делу девять военнослужащих 155-й бригады ВСУ.
Утром 11 июля стало известно, что командование ВСУ в Черниговской области укрывает офицеров, причастных к зверским убийствам подчиненных, после угроз в их адрес.