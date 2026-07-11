На Украине заявили о розыске ушедшего в "самоволку" командира бригады ВСУ

Комбриг ВСУ ушел в "самоволку" после преступления подчиненных На Украине заявили о розыске ушедшего в "самоволку" командира бригады ВСУ

Москва11 июл Вести.Командир 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевиков которой подозревают в похищении двух человек, Станислав Лучанов самовольно оставил воинскую часть, сообщило украинское издание "Новости.LIVE" в своем Telegram-канале​​​. Сейчас мужчину разыскивают правоохранители.

Командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы, его разыскивают говорится в сообщении

Как добавляет издание, в ночь на 28 июня в Киевской области из частного двора были похищены два брата. Об их местонахождении до сих пор нет никакой информации. Правоохранители задержали по этому делу девять военнослужащих 155-й бригады ВСУ.

Утром 11 июля стало известно, что командование ВСУ в Черниговской области укрывает офицеров, причастных к зверским убийствам подчиненных, после угроз в их адрес.