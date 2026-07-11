ТАСС: командование ВСУ под Черниговом укрывает офицеров, причастных к убийствам

ТАСС: ВСУ укрывают под Черниговом офицеров, причастных к убийствам солдат ТАСС: командование ВСУ под Черниговом укрывает офицеров, причастных к убийствам

Москва11 июл Вести.Командование ВСУ в Черниговской области укрывает офицеров, причастных к убийствам подчиненных, после угроз в их адрес, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В Черниговской области командование ВСУ укрывает старших офицеров танкового батальона 143-й отдельной мехбригады отметили в силовых структурах

По их данным, офицеры причастны к зверским убийствам ряда командиров взводов, "в том числе некого А. В. Жарого".

Родственники убитых и подчиненные офицеров высказывали угрозы в адрес военных преступников, указывается в сообщении.

Ранее в силовых структурах рассказывали, что в Черниговской области местные власти организовали систему оказания незаконных услуг для уклонистов и боевиков, оставивших подразделения ВСУ.