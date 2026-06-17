ВСУ отправляют на удержание позиций в приграничье мобильные группы ПВО

ВСУ отправляют мобильные группы ПВО удерживать позиции под Черниговом ВСУ отправляют на удержание позиций в приграничье мобильные группы ПВО

Москва17 июн Вести.Командование ВСУ отправляет военнослужащих мобильных групп ПВО в Черниговскую область для удержания позиций в приграничье, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.

В Черниговской области из военнослужащих мобильных групп ПВО 1150-го отдельного зенитного ракетного дивизиона ВСУ формируют боевые группы для оборудования и удержания позиций в приграничье рассказал собеседник агентства

По его словам, связано это с дефицитом личного состава на отдельных участках.

Такое решение командования спровоцировало поток дезертиров, многие из которых исчезают со связи сразу же после доведения приказа, отметил источник.

Ранее сообщалось, что ВСУ записывают в дезертиры даже погибших боевиков, пытаясь скрыть реальные потери.