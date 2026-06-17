Москва17 июнВести.Командование ВСУ отправляет военнослужащих мобильных групп ПВО в Черниговскую область для удержания позиций в приграничье, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
В Черниговской области из военнослужащих мобильных групп ПВО 1150-го отдельного зенитного ракетного дивизиона ВСУ формируют боевые группы для оборудования и удержания позиций в приграничьерассказал собеседник агентства
По его словам, связано это с дефицитом личного состава на отдельных участках.
Такое решение командования спровоцировало поток дезертиров, многие из которых исчезают со связи сразу же после доведения приказа, отметил источник.
Ранее сообщалось, что ВСУ записывают в дезертиры даже погибших боевиков, пытаясь скрыть реальные потери.