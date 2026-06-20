Москва20 июнВести.В Черниговской области местные власти организовали систему оказания незаконных услуг для уклонистов и боевиков, оставивших подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По словам источника агентства, на фоне роста числа дезертиров в регионе был налажен механизм легализации таких граждан за денежное вознаграждение.
Местные власти организовали "бизнес" на оказании "услуг" для уклонистов и украинцев, сбежавших из подразделений ВСУотметил он
Помощники ректора Черниговского национального университета, добавил собеседник агентства, за взятки фиктивно оформляли документы, позволяющие легализовать таких граждан в правовом поле Украины.
Ранее также стало известно, что возмущение в рядах ВСУ стремительно нарастает. Военные требуют демобилизации и отпусков.