Москва22 июнВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Черниговской области несут большие потери среди операторов БПЛА и специалистов ПВО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.
По данным источника агентства, большие потери в этом регионе несут подразделения 3-го батальона 114-й отдельно бригады теробороны.
В результате последнего комбинированного удара ВС РФ подтверждены потери среди операторов БПЛА, специалистов ПВО и обычных пехотинцевсказали в российских силовых структурах
17 июня стало известно, что командование ВСУ отправляет военнослужащих мобильных групп ПВО в Черниговскую область для удержания позиций в приграничье. Это, как сообщал представитель российских силовых структур, связано с дефицитом личного состава на отдельных участках. Такое решение украинского командования спровоцировало поток дезертиров.