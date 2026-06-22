ВСУ несут большие потери среди операторов БПЛА под Черниговом ТАСС: 14-я бригада ВСУ несет большие потери среди операторов БПЛА под Черниговом

Москва22 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Черниговской области несут большие потери среди операторов БПЛА и специалистов ПВО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.

По данным источника агентства, большие потери в этом регионе несут подразделения 3-го батальона 114-й отдельно бригады теробороны.

В результате последнего комбинированного удара ВС РФ подтверждены потери среди операторов БПЛА, специалистов ПВО и обычных пехотинцев сказали в российских силовых структурах

17 июня стало известно, что командование ВСУ отправляет военнослужащих мобильных групп ПВО в Черниговскую область для удержания позиций в приграничье. Это, как сообщал представитель российских силовых структур, связано с дефицитом личного состава на отдельных участках. Такое решение украинского командования спровоцировало поток дезертиров.