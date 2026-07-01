Под Черниговом ВСУ выселяют людей из домов для подготовки мест операторам БПЛА

Жителей верхних этажей в Черниговской области обязали покинуть квартиры Под Черниговом ВСУ выселяют людей из домов для подготовки мест операторам БПЛА

Москва1 июл Вести.Под Черниговом жители последних этажей многоквартирных домов получили указания уехать из своих квартир, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным собеседника агентства, освободившиеся помещения планируют использовать для размещения операторов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

В Черниговской области в некоторых населенных пунктах с многоквартирными домами жители последних этажей уже получили предписания покинуть квартиры. Предполагается, что это делается для размещения операторов БПЛА рассказал источник

Кроме того, стало известно, что в регионе формируются сводные полицейские отряды, которые под предлогом эвакуации населения ищут уклонистов и дезертиров, а также освобождают жилье для размещения украинских военных.

Ранее анализ публикаций украинских волонтеров показал, что ВСУ экстренно перебрасывают боевые группы пограничников под Чернигов. Также идет переброска техники.