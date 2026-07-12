Украинские власти готовят серию карательных операций в Черниговской области "Северный ветер": враг готовит серию карательных операций в Черниговской области

Москва12 июл Вести.В Черниговской области украинские власти готовят карательную операцию против пророссийски настроенных жителей, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Перед спецназом поставлена задача задержать не менее 70 человек.

В приграничных селах Черниговской области враг готовит серию карательных операций силами местного отряда спецназа полиции... Националистам поставлена задача задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей приграничья говорится в сообщении

Спецназ украинской полиции, не привыкший к задачам в зоне боевых действий, усиленно ищет дрон-детекторы для перемещения в приграничных районах, отмечается в сообщении.

Накануне стало известно, что российские военные уничтожили в Черниговской области локомотив, использовавшийся для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).