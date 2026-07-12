Москва12 июлВести.В Черниговской области украинские власти готовят карательную операцию против пророссийски настроенных жителей, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Перед спецназом поставлена задача задержать не менее 70 человек.
В приграничных селах Черниговской области враг готовит серию карательных операций силами местного отряда спецназа полиции... Националистам поставлена задача задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей приграничьяговорится в сообщении
Спецназ украинской полиции, не привыкший к задачам в зоне боевых действий, усиленно ищет дрон-детекторы для перемещения в приграничных районах, отмечается в сообщении.
Накануне стало известно, что российские военные уничтожили в Черниговской области локомотив, использовавшийся для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).