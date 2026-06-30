Сырский утверждает, что Россия может начать наступление в Черниговской области

Главком ВСУ утверждает, что РФ может начать наступление в Черниговской области Сырский утверждает, что Россия может начать наступление в Черниговской области

Москва30 июн Вести.Вооруженные силы России могут начать наступление в Черниговской области. С таким утверждением выступил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

По его словам, которые приводят украинские СМИ, российские войска якобы могут готовить наступление с территории Брянской области. Как утверждает Сырский, целью этой атаки является "отвлечение части войск ВСУ с основных направлений".

Ранее генерал-майор, заслуженный военный летчик Владимир Попов заявил, что вооруженные силы Украины приступили к подготовке операции, старт которой ожидается на территории Черниговской области. По его мнению, принудительная эвакуация населения из ряда населенных пунктов региона может свидетельствовать о возможном вторжении украинских войск в Белоруссию.