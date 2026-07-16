Москва16 июл Вести.Артиллерийские обстрелы позиций ВСУ в Черниговской области могут свидетельствовать о том, что север Украины скоро станет местом активных боевых действий. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился руководитель аналитической службы движения "Другая Украина", кандидат географических наук Алексей Самойлов.

Он напомнил, что ранее ВС РФ не проявляли активность на этой территории.

Черниговская область, она до недавнего времени была, в общем-то, достаточно такая тихая область. И мы ее сильно не трогали. …. И вот там мы слышим, оттуда, вернее, с тех территорий мы слышим, что идет очень серьезная артиллерийская подготовка, а в первую очередь ракетно-бомбовые удары по территории Украины. Давайте скромный такой вывод сделаем: готовимся, мы готовимся к тому, что и эта зона, то есть север Украины, север Черниговской области скоро станет зоной активных боевых действий рассказал Самойлов

Ранее сообщалось, что жители Черниговской области отказываются от эвакуации, которую проводят украинские власти. Своими действиями они мешают ВСУ размещать технику в жилых кварталах.