Москва16 июл Вести.ВС РФ активно действуют на сумском направлении, ситуация меняется каждый день, а конечной целью операции на этом участке фронта может быть взятие областного центра – города Сумы. Таким предположением с ИС "Вести" поделился руководитель аналитической службы движения "Другая Украина", кандидат географических наук Алексей Самойлов.

Он напомнил, что украинские власти недавно проводили эвакуацию в Сумах.

Здесь действительно фактически ежедневное продвижение российских войск … либо изменение позиций, улучшение позиций, занятие новых, более важных, серьезных рубежей, позволяющих там контролировать дорогу, какие-то высоты, контролировать украинскую логистику. То есть здесь движение происходит ежедневное. Зачем это делается? Либо мы готовим атаку, освобождение города Сумы. А с Сум украинская сторона не так давно проводила эвакуацию жителей, проводила, совершала какие-то, значит, работы по укреплению обороны оборонительных объектов вокруг города Сумы. Это было, конечно, с одной стороны, больше показательно, потому что если уж российские войска пойдут, то все эти окопы, они, в общем-то, большой роли не сыграют рассказал Самойлов

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры освобождения села Бачевск в Сумской области. В ведомстве уточнили, что перед началом штурма военные зачистили небо от украинских ударных беспилотников.