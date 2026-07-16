Москва16 июл Вести.Продвижение ВС РФ в Сумской области играет важную роль в формировании зоны безопасности на границе с Украиной. Такое мнение ИС "Вести" озвучил военный эксперт, политолог Олег Иванов.

Он напомнил, что недавно на Сумском направлении был освобожден населенный пункт Бачевск.

Вот Сумская область. Почему она важна? … в первую очередь, конечно, это дальнейшее формирование буферной зоны или зоны безопасности, если быть точнее, на территории Украины, на территории Сумской области, на территории Харьковской области. С каждой неделей, с каждым месяцем мы движемся вперед. Причем это движение, если мы говорим про Сумскую область, осуществляется на нескольких направлениях. Это, конечно же, в первую очередь Сумской район. Это на северо-восток от областного центра Суммы. Но не только, севернее, это Шостинско-Глуховское направление, буквально несколько дней назад был освобожден очередной населенный пункт на этом направлении - село Бачевск заявил Иванов

Ранее кадры освобождения н.п. Бачевск опубликовали Минобороны РФ. В ведомстве рассказали и о том, как проходила подготовка к штурму города: сначала были ликвидированы ударные дроны противника, а по позициям ВСУ ударили БПЛА ВС РФ и артиллерия.