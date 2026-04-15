Москва15 апрВести.Британский военный эксперт Александр Меркурис констатировал возникновение паники среди украинских военных в связи с успехами российских войск в Сумской области.
В эфире YouTube-канала аналитик указал на заметное усиление контроля ВС РФ над этой территорией. По его словам, российские силы демонстрируют существенное продвижение в регионе.
Думаю, не будет преувеличением сказать, что украинцы начинают паниковать по поводу ситуации тамотметил Меркурис
Он добавил, что российская армия проникла в лесной массив сразу к северу от Сум, что открывает возможности для прямых действий.
Накануне подразделения ВСУ покинули село Миропольское в Сумской области. Российские войска наступают в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях для формирования буферной зоны.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российские войска активизировали наступление почти по всей линии боевого соприкосновения.