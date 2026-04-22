Киев проводит информкампанию по обоснованию поражений ВСУ в Сумской области

Москва22 апр Вести.На Украине проводят в интернете информационную кампанию, чтобы обосновать поражения украинской армии в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

Вражеские военблогеры одновременно начали писать об "отсутствии стратегического значения в заброшенных приграничных селах" и стратегической цели группировки войск "Север" отвлечь командование ВСУ от других направлений рассказал собеседник агентства

При этом, как отметил источник, публикации блогеров противоречат реальным действиям Генштаба Вооруженных сил Украины, который все активнее перебрасывает резервы в регион.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис констатировал возникновение паники среди солдат ВСУ в связи с успехами российских войск в Сумской области.