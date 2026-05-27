Марочко: ВС России вклинились на 6 км в оборону ВСУ у сумского Рясного

Марочко: российские войска вклинились на 6 км в оборону ВСУ у сумского Рясного Марочко: ВС России вклинились на 6 км в оборону ВСУ у сумского Рясного

Москва27 мая Вести.Российские войска освободили село Рясное в Сумской области и вклинись в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 6 км, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Российские военнослужащие на данном участке продвинулись в глубину обороны противника на 6 км. Следовательно, буферная зона на этом участке возросла, и теперь российские военнослужащие будут развивать успех приводит ТАСС слова Марочко

После освобождения Рясного российские войска вышли на широкие оперативные просторы для наступления как на северо-запад, так и на юго-запад, уточнил Марочко.

Минобороны сообщило об освобождении Рясного и Запселья в Сумской области 26 мая.