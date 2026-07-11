Москва11 июл Вести.Освобождение населенного пункта Бачевск в Сумской области способствует расширению полосы безопасности курского приграничья. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что установление контроля над Бачевском усиливает позиции группировки войск "Север" на сумском направлении.

Освобождение села Бачевск способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья отмечается в сообщении

В субботу в российском оборонном ведомстве заявили, что российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Бачевск.