Москва11 июлВести.Освобождение населенного пункта Бачевск в Сумской области способствует расширению полосы безопасности курского приграничья. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что установление контроля над Бачевском усиливает позиции группировки войск "Север" на сумском направлении.
Освобождение села Бачевск способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничьяотмечается в сообщении
В субботу в российском оборонном ведомстве заявили, что российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Бачевск.