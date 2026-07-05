Эксперт: исторические территории РФ могут не войти в буферную зону "Исторические земли": эксперт рассказал о причинах расширения буферной зоны

Москва5 июл Вести.Будущей полосой безопасности РФ называют Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. Существует вероятность, что в дальнейшем эта граница расширится.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Ходаренок в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Контроль над данными участками был восстановлен ценой серьезных усилий в противостоянии с сильным соперником. Кроме того, указал он, данные области - исторические территории РФ.

Как бы выжившее из ума военно-политическое руководство в Киеве их ни называло, это исторически российские земли, которые никогда не имели отношения ни к какой гетманщине. Поэтому, я так думаю, что эта полоса, которую называют буферной зоной, будет расширяться. Противнику она не будет отдана ни при каких условиях, она без всякого преувеличения обильно полита кровью наших бойцов сказал Ходаренок

Возврат территорий "при каких-то условиях или переговорах" неприемлем, отметил военный эксперт.

Президент России Владимир Путин во время общения с российскими военнослужащими заявил, что чем больше украинские войска будут бить по объектам российской инфраструктуры, тем больше РФ придется делать зону безопасности.