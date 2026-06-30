Москва30 июн Вести.В буферную зону, которую продолжают создавать Вооруженные силы России, должны войти Одесская и Николаевская области. Об этом в беседе с Газетой.ru заявил генерал-лейтенант, член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев.

Депутат указал на необходимость создания буферной зоны на территории Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областей. Относительно последних двух, подчеркнул он, "никаких сомнений быть не может".

Достичь целей специальной военной операции мы можем только выйдя на западные границы Украины, если мы оставим этот гнойник даже в усеченном виде, даже только западную Украину, то, во-первых, этим воспользуется Европа, которая усиленно готовится к войне с Россией, а во-вторых, это серьезно отвлечет наши вооруженные силы для защиты территориальной целостности и суверенитета самой России сказал Соболев

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что российские войска постепенно расширяют зону безопасности на сопредельной с Украиной территории. По словам главы государства, этот процесс будет продолжаться, пока не исчезнет угроза для приграничных регионов РФ.