Сырский предположил, что ВС РФ намерены создать буферную зону на севере Украины Сырский: ВС РФ хотят сделать в северных областях Украины буферную зону

Москва10 июл Вести.Российские войска намерены создать буферную зону в северных регионах Украины, заявил главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

(ВС РФ намерены) создать и увеличить буферную зону в северных регионах Украины написал Сырский

По его словам, в планы Вооруженных сил (ВС) РФ также входят расширенные наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях и взятие под контроль территории Донбасса.

Главком ВСУ также отметил рост интенсивности ударов российской армии с применением ракет, беспилотников и авиабомб по объектам украинской армии.

Седьмого июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска продолжают создание безопасной буферной зоны с Украиной.

В начале июля президент РФ Владимир Путин говорил, что создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях ведется в плановом порядке.