Песков: российская армия освобождает регионы и создает буферную зону на СВО

Кремль: ВС РФ освобождают регионы и создают буферную зону с Украиной Песков: российская армия освобождает регионы и создает буферную зону на СВО

Москва7 июл Вести.Российская армия продолжает работы по созданию безопасной буферной зоны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, в будущем эта работа также будет продолжаться.

Продолжается работа наших Вооруженных сил по созданию зоны безопасности или буферной зоны сказал Песков

3 июля президент России Владимир Путин во время общения с российскими военнослужащими заявил, что чем больше украинские войска будут бить по объектам российской инфраструктуры, тем больше РФ придется делать зону безопасности.