Москва7 июлВести.Российская армия продолжает работы по созданию безопасной буферной зоны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, в будущем эта работа также будет продолжаться.
Продолжается работа наших Вооруженных сил по созданию зоны безопасности или буферной зонысказал Песков
3 июля президент России Владимир Путин во время общения с российскими военнослужащими заявил, что чем больше украинские войска будут бить по объектам российской инфраструктуры, тем больше РФ придется делать зону безопасности.