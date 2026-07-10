В СИЗО сокамерницы заставили блогершу Диану Шурыгину мыть полы и туалеты SHOT: Диана Шурыгина моет полы и туалеты в камере СИЗО "Печатники"

Москва10 июл Вести.В московском СИЗО №6 "Печатники" блогершу Диану Шурыгину, арестованную за съемки и распространение фильмов для взрослых, соседки по камере заставили мыть полы и туалеты. Об этом сообщил канал SHOT на платформе MAX.

Вместе с Шурыгиной в камере находятся женщины, задержанные за наркопреступления, мошенничество и хулиганство. Сокамерницы узнали блогершу и обязали ее трудиться – в ближайшие дни порнозвезда будет заниматься только уборкой.

Диана Шурыгина моет полы и туалеты в камере СИЗО "Печатники", куда ее отправили из зала суда - данные SHOT. Соседки узнали блогершу-порнозвезду и заставили ее трудиться говорится в публикации

Первоначально суд отправил Шурыгину под домашний арест, но она нарушила правила, выйдя в интернет, после чего меру пресечения изменили на заключение под стражу. В СИЗО с ней начал работать психолог. В режиме изоляции доступны прогулки, спортзал, библиотека и мастерские.

Ранее сообщалось, что Шурыгиной грозит до шести лет колонии. Перед задержанием она якобы вербовала российских девушек для работы в порноиндустрии. Узнав об уголовном преследовании, она пыталась улететь на Бали, но не успела.