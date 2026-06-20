Москва20 июн Вести.Блогера Диану Шлянину (Шурыгину) обманули специалисты по пиару с Украины, которые пообещали раскрутить ее аккаунт в OnlyFans и предоставить виллу на Бали для съемок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, 27-летняя Шурыгина согласилась на предложение и снялась в двух роликах. Из-за этого девушка оказалась под следствием.

Однако после этого с блогером перестали выходить на связь. При этом, по информации канала, обманувшие Шурыгину украинские пиарщики продолжают продавать ключи доступа к приватным каналам девушки за 11 000 рублей и публиковать там контент с ее участием.

Ранее сообщалось, что Шурыгиной предъявили обвинение в распространении порнографии, у нее прошел обыск. Сама она до 19 июля находится под домашним арестом.