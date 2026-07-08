Москва8 июл Вести.Троицкий районный суд Москвы изменил меру пресечения блогеру Диане Шляниной (Шурыгиной), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в мессенджере MAX.

Постановлением Троицкого районного суда города Москвы от 8 июля 2026 года удовлетворено ходатайство следствия об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу в отношении Шляниной Дианы Алексеевны отмечается в публикации

27-летнюю Шурыгину обвиняют в незаконных изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенных группой лиц. Ранее суд отправил ее под домашний арест.