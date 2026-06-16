Блогеру Шурыгиной грозит срок по делу о распространении порнографии Диана Шурыгина стала фигурантом дела о распространении порнографии

Москва16 июн Вести.Уголовное дело о распространении порнографии возбудили в отношении блогера Дианы Шурыгиной, ей может грозить до шести лет заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что Троицкий районный суд Москвы 11 июня санкционировал проведение обыска у Шурыгиной, после замужества ставшей Шляниной.

Д. А. Шляниной инкриминируется п. "а" ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору) сказано в сообщении

Блогеру может грозить до шести лет лишения свободы.

Шурыгина стала известной в 2017 году после участия в ток-шоу на федеральном канале, где рассказала о совершенно в отношении нее изнасиловании.