Суд оставил Диану Шурыгину в СИЗО до 19 августа

Диане Шурыгиной продлили срок ареста до 19 августа Суд оставил Диану Шурыгину в СИЗО до 19 августа

Москва14 июл Вести.Троицкий районный суд города Москвы продлил арест блогера Дианы Шляниной (Шурыгиной). Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Она продолжит находиться под арестом в следственном изоляторе.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 августа 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны написано в канале судов

Шурыгину отправили в СИЗО в результате нарушения условия домашнего ареста. Согласно информации источников, она пользовалась мобильным телефоном.

Уголовное дело в ее отношении заведено за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов.