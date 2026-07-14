Москва14 июлВести.Троицкий районный суд города Москвы продлил арест блогера Дианы Шляниной (Шурыгиной). Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Она продолжит находиться под арестом в следственном изоляторе.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 августа 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевнынаписано в канале судов
Шурыгину отправили в СИЗО в результате нарушения условия домашнего ареста. Согласно информации источников, она пользовалась мобильным телефоном.
Уголовное дело в ее отношении заведено за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов.