Диана Шурыгина нарушила условия домашнего ареста и отправилась в СИЗО Диану Шурыгину отправили в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста

Москва8 июл Вести.Троицкий районный суд Москвы отправил в СИЗО блогера Диану Шлянину (Шурыгину), которая до этого находилась под домашним арестом по обвинению в незаконных изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенных группой лиц, сообщает Telegram-канал Baza.

Скандально известная 27-летняя блогерша нарушила условия ранее избранного ей домашнего ареста и пользовалась мобильным телефоном пишет паблик

Следствие обратилось с ходатайством об ужесточении меры пресечения. Суд с доводами следствия согласился, и Шурыгиной изменили меру пресечения. Ее взяли под стражу в зале суда. Пробудет она там минимум до 19 июля.

Уголовное дело в отношении Шурыгиной было возбуждено в июне. По версии следствия, она вместе с другими лицами занималась изготовлением и распространением порнографических материалов через Telegram. Mash писал, что блогера обманули специалисты по пиару с Украины.