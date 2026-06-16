Москва16 июнВести.Троицкий суд города Москвы отправил блогера Диану Шлянину (в девичестве – Шурыгину) под домашний арест в деле о распространении материалов порнографического характера. Об этом сообщает ТАСС.
Данная мера пресечения в ее отношении будет действовать до 19 июля.
Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шляниной на срок до 19 июлясказано в сообщении
Ранее у девушки прошел обыск. Ей вменяется распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору.
Шурыгиной грозит от двух до шести лет лишения свободы.