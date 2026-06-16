Обыск по делу о распространении порнографии прошел у Дианы Шурыгиной

Диану Шурыгину обвиняют в изготовлении и обороте порнографии Обыск по делу о распространении порнографии прошел у Дианы Шурыгиной

Москва16 июн Вести.Обыск по делу об изготовлении и распространении порнографии прошел у Дианы Шляниной (девичья фамилия – Шурыгина), сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Суд рассматривал вопрос о проведении обыска, не терпящего отлагательств. Таким образом, согласно действующему законодательству, решение о совершении следственных действий было принято следователем или дознавателем с уведомлением судьи написали в агентстве

Там также уточнили, что по статье о распространении порнографии, совершенном по предварительному сговору или организованной группой, женщине грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что бывший молодой человек Дианы Шурыгиной Святослав Гусев написал на нее заявление в полицию, где обвинил ее в краже нескольких миллионов рублей и дорогостоящей техники.

Диана Шурыгина стала популярна после того, как ее история об изнасиловании в 16-летнем возрасте получила широкую огласку. Вскоре после съемок Шурыгина начала встречаться с оператором Первого канала Андреем Шляниным, за которого впоследствии вышла замуж. Развелись супруги в 2019 году.