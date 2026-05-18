Москва18 маяВести.Бывший молодой человек Дианы Шурыгиной Святослав Гусев написал на нее заявление в полицию. Об этом сообщает Super.
Суть заявления – кража в размере нескольких миллионов рублей и дорогостоящей техники, уточняет источник. По словам Гусева, ценности пропали из квартиры в Москве, которую он использует в качестве места для хранения своих и ее личных вещей.
Сам предприниматель оценивает ущерб в 2,8 миллиона рублей. Из квартиры, к которой также был доступ и у самой Шурыгиной, пропал сейф с 1,1 млн рублей, а также ноутбук, игровая приставка, сабвуфер и прочая техника.
В квартире не обнаружено признаков взлома, записи с камер видеонаблюдения не сохранились. Она же, в свою очередь, отрицает свою причастность к пропаже.
В настоящее время Гусев ожидает рассмотрения его заявления.