Бывший парень Шурыгиной написал на нее заявление по подозрению в воровстве

Москва18 мая Вести.Бывший молодой человек Дианы Шурыгиной Святослав Гусев написал на нее заявление в полицию. Об этом сообщает Super.

Суть заявления – кража в размере нескольких миллионов рублей и дорогостоящей техники, уточняет источник. По словам Гусева, ценности пропали из квартиры в Москве, которую он использует в качестве места для хранения своих и ее личных вещей.

Сам предприниматель оценивает ущерб в 2,8 миллиона рублей. Из квартиры, к которой также был доступ и у самой Шурыгиной, пропал сейф с 1,1 млн рублей, а также ноутбук, игровая приставка, сабвуфер и прочая техника.

В квартире не обнаружено признаков взлома, записи с камер видеонаблюдения не сохранились. Она же, в свою очередь, отрицает свою причастность к пропаже.

В настоящее время Гусев ожидает рассмотрения его заявления.