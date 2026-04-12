SHOT: москвич взломал вебку тещи и несколько лет собирал видео с голой женщиной

Москва12 апр Вести.В Москве зять взломал веб-камеру на компьютере тещи и несколько лет копил видео, на которых женщина представлена в голом виде. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По словам 21-летней дочери пострадавшей, она 3 года была в браке с 31-летним IT-специалистом. Проживала пара вместе с матерью девушки.

Однажды, в отсутствие жены и тещи, мужчина удаленно подключился к веб-камере на ноутбуке, который находился в спальне женщины, и впоследствии наблюдал, как та раздевается и спит, пока видео не обнаружила жена.

Девушка, заподозрив мужа в неверности, открыла его Google-диск, где нашла многочисленные видео с голой матерью, а также полуобнаженные фотографии своих подруг, которые те отправляли ей из отпусков или примерочных магазинов. Мужчина пересылал данные фото себе на устройство, пока жена не видела.

Как уточнил Telegram-канал, после произошедшего мужчину выгнали из квартиры. Его жена также требует от него возврата 600 тыс. рублей, которые тот занимал у ее матери.

Мать с дочкой уже написали заявление в полицию и требуют привлечь его по трем статьям: ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов) и ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации) сказано в сообщении SHOT

Информации от официальных источников или структур по данной теме пока нет.