Москва10 апрВести.В Московской области был ограблен дом дочери космонавта Валентины Терешковой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Грабитель-домушник пробрался в дом Елены Терешковой несколько дней назад.
Неизвестный ограбил дом дочери космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева в Московской областинаписано в сообщении источника
Пропажу имущества Терешкова-младшая обнаружила спустя несколько дней после кражи. Из дома вынесли водонагреватель, стабилизатор и газовый баллон.
Общая сумма нанесенного материального ущерба равна 70 тысячам рублей.
Расследованием дела занимаются следователи.