Из дома дочери Терешковой украли водонагреватель, баллон и стабилизатор

Москва10 апр Вести.В Московской области был ограблен дом дочери космонавта Валентины Терешковой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Грабитель-домушник пробрался в дом Елены Терешковой несколько дней назад.

Пропажу имущества Терешкова-младшая обнаружила спустя несколько дней после кражи. Из дома вынесли водонагреватель, стабилизатор и газовый баллон.

Общая сумма нанесенного материального ущерба равна 70 тысячам рублей.

Расследованием дела занимаются следователи.