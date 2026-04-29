Экс-замглавы "Оборонстроя" будут судить за мошенничество с недвижимостью

Экс-замглавы "Оборонстроя" обвинили в хищении 55 млн рублей из-за особняка Экс-замглавы "Оборонстроя" будут судить за мошенничество с недвижимостью

Москва29 апр Вести.Бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстрой" Ирину Ясакову будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, она похитила у бывшего советника руководителя ФТС Алексея Малоземова 55 млн рублей при продаже трехэтажного особняка, который находится недалеко от Кремля.

В Мещанском районном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстрой" и экс-депутата Вологодской облдумы Ирины Ясаковой говорится в публикации

Когда прозвучало обвинительное заключение, подсудимая выразила несогласие с выводами гособвинителя и сообщила, что не признает вину.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2021 году, но личности фигурантов тогда не были установлены. Ясакову задержали через четыре года и отправили под стражу.

По данным следствия, она владела трехэтажным домом в Романовом переулке и продала его Алексею Малоземову, хотя особняк находился в споре. Покупателю она не рассказала обо всех обстоятельствах, которые могли повлиять на его решение. Он думал, что дом не обременен правами третьих лиц и свободен от притязаний, и вскоре передал Ясаковой 54,5 млн рублей.