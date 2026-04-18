Суд отпустил из СИЗО замглавы Росгидромета, обвиняемую в хищении 7 млн рублей

Москва18 апр Вести.Басманный суд Москвы принял решение о смягчении меры пресечения заместителю руководителя Росгидромета Наталии Радьковой, которой инкриминируют крупное мошенничество.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на адвоката чиновницы Михаила Мушаилова.

Согласно информации правозащитника, обвиняемая была переведена из следственного изолятора под домашний арест.

Радьковой вменяют хищение бюджетных средств в размере более семи миллионов рублей.

Следствие полагает, что преступление было совершено в рамках реализации государственных контрактов на транспортное обслуживание ведомства. Так, сотрудники Росгидромета, официально признанные потерпевшими, в ходе судебных слушаний неоднократно отрицали наличие ущерба и не считали себя пострадавшей стороной.

По словам адвоката, следственные органы так и не представили фактических доказательств того, что Радькова присваивала какие-либо средства

Юрист также добавил, что деятельность ведомства, включая сферу закупок, систематически подвергалась ревизиям со стороны контролирующих органов, которые не зафиксировали никаких нарушений законодательства.

Согласно материалам уголовного дела, между ведомством и индивидуальным предпринимателем Комаровым были подписаны три договора на аренду автомобилей с экипажем. Правоохранители утверждают, что в действительности условия контрактов не выполнялись, а водители были фиктивно трудоустроены.

При этом средства, предназначенные для оплаты аренды транспорта, перечислялись на счета предпринимателя и впоследствии якобы распределялись между Комаровым и Радьковой для личных нужд.

