В Петербурге сотрудницу соцзащиты обвинили в хищении денег у контрактников

Москва10 апр Вести.Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест сотрудницу соцзащиты, обвиняемую в хищении порядка 13 миллионов рублей у контрактников Минобороны. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как полагает следствие, специалист по соцработе отделения социальной помощи для граждан без определенного места жительства ГБУЗ "КЦ СОН Адмиралтейского района" похитила денежные средства, выделяемые для контрактников. Так, женщина нашла двух желающих заключить контракт и убедила их передать ей банковские карты, оформленные для получения выплаты от Минобороны.

После получения банковских карт, Севостьянова осуществила списание денежных средств на сумму не менее 12,7 миллиона рублей и распорядилась ими по своему усмотрению говорится в сообщении

Сотрудницу соцзащиты задержали 9 апреля. Против нее было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве.

Фигурантка пробудет под домашним арестом до 6 июня.