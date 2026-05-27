Москва27 маяВести.В Санкт-Петербурге под стражу взяли пособницу телефонных мошенников, которые похитили у двух пенсионеров из Архангельска свыше 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram-канале.
Аферисты представлялись сотрудниками Центробанка и убеждали жертв обналичить деньги во избежании их перевода на финансирование террористов.
Средства необходимо было передать для декларирования "представителю спецслужб", роль которого исполняла 21-летняя жительница Санкт-Петербурга.
Так, в один и тот же день 80-летняя жительница Архангельска передала курьеру 1,7 млн рублей, а 66-летний мужчина из Мирного, специально приехавший в областной центр, – около 4 млн рублейсказано в сообщении
Полиция смогла отследить пособницу аферистов по камерам "Безопасного города", арест фигурантки состоялся уже в ее родном городе – Санкт-Петербурге, где она после возвращения из Архангельска, успела совершить аналогичное преступление.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Фигурантка помещена в СИЗО.