Москва27 мая Вести.В Санкт-Петербурге под стражу взяли пособницу телефонных мошенников, которые похитили у двух пенсионеров из Архангельска свыше 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram-канале.

Аферисты представлялись сотрудниками Центробанка и убеждали жертв обналичить деньги во избежании их перевода на финансирование террористов.

Средства необходимо было передать для декларирования "представителю спецслужб", роль которого исполняла 21-летняя жительница Санкт-Петербурга.

Так, в один и тот же день 80-летняя жительница Архангельска передала курьеру 1,7 млн рублей, а 66-летний мужчина из Мирного, специально приехавший в областной центр, – около 4 млн рублей сказано в сообщении

Полиция смогла отследить пособницу аферистов по камерам "Безопасного города", арест фигурантки состоялся уже в ее родном городе – Санкт-Петербурге, где она после возвращения из Архангельска, успела совершить аналогичное преступление.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Фигурантка помещена в СИЗО.