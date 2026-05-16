75-летняя петербурженка отдала аферистам более 162 млн рублей Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 162,9 млн

Москва16 мая Вести.Пожилая жительница Петербурга отдала мошенникам крупную сумму денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась 75-летняя женщина, проживающая на улице Большая Разночинная.

Ей с апреля месяца звонили неизвестные и, под предлогом декларирования денежных средств, убедили передать курьеру денежные средства, которые ей достались от покойного мужа говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

Кроме того, женщина отдала курьеру 8,8 кг золота в слитках. Общая сумма ущерба составила 162 950 000 рублей.

Стражам порядка удалось задержать 34-курьера мошенников на улице Демьяна Бедного, похищенного при себе у него не оказалось. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.