Две пенсионерки из Тулы и Москвы из-за аферистов лишились 11 млн рублей

Москва11 мая Вести.У двух пенсионерок из Тулы и Москвы после общения с телефонными мошенниками было похищено в общей сложности 11 млн рублей, сообщает столичная прокуратура.

В роли криминального курьера выступала 27-летняя женщина. Ей предъявлено обвинение по статье УК РФ "Мошенничество", а в отношении ее сообщников уголовное дело выделено в отдельное производство.

Первой жертвой аферистов стала 66-летняя жительница Тулы. Ее под предлогом "декларирования" лжесотрудник правоохранительных органов убедил передать 33 золотых монеты общей стоимостью свыше 3,8 млн рублей.

Под этим же предлогом злоумышленники похитили у этой же пенсионерки 5 млн рублей говорится в публикации прокуратуры Москвы в мессенджере MAX

Затем уже в Москве фигурантка дела по указанию организатора преступной схемы забрала у 82-летней жительницы столицы больше 2,7 млн рублей.

Пенсионерка поверила ложной информации аферистов о необходимости декларирования денежных средств. На камере видеонаблюдения зафиксировано, как пожилая женщина выходит из подъезда с пакетом, в который упаковала деньги, а возвращается уже без него, отмечает надзорное ведомство. Средства она передала обвиняемой.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в столичной прокуратуре.