Москва10 апр Вести.Центральный районный суд Челябинска оставил под стражей бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС.

Меру пресечения продлили и в отношении родственника Семенова, который также проходит по делу.

Суд вынес постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемому до 12 июня 2026 года говорится в сообщении

По версии следствия, сотрудники управления Роспотребнадзора проводили плановые и внеплановые проверки, при этом Семенов лоббировал интересы принадлежащих его родственникам компаний, а также некоторых других. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения.