Москва29 апр Вести.Бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Челябинской области стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщил Следственный комитет России в MAX.

Уточняется, что 62-летнего мужчину подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности, а его сыновей 37 и 39 лет – в пособничестве.

Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего бывшего руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области говорится в сообщении

По данным следствия, подозреваемый с 1 января 2010 года по 12 февраля 2026 года занимался незаконной предпринимательской деятельностью. Он создал коммерческие организации через подконтрольных лиц и зарегистрировал их на сыновей и других людей. Этим организациям он предоставлял льготы и преимущества, оказывал покровительство.

Ранее экс-руководителю челябинского управления Роспотребнадзора предъявили обвинения в мошенничестве с использованием служебного положения. До 12 июня 2026 года он будет находиться под стражей. Также у мужчины изъяли почти пять миллионов рублей.