Директор фирмы на Камчатке подозревается в особо крупном мошенничестве Директор фирмы на Камчатке подозревается в подделке документов на 1,3 млн рублей

Москва26 мая Вести.Генеральный директор коммерческой организации на Камчатке подозревается в особо крупном мошенничестве: по данным следствия, он подделал документации на сумму почти 1,3 млн рублей, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.

С февраля 2024 года по январь 2025 года мужчина изготовил не менее 18 поддельных документов от имени регионального Роспотребнадзора и внес туда сведения о проведении санитарно-эпидемиологических обследований и лабораторных исследований морских судов.

После этого он подготовил фиктивные акты выполненных работ и счета на оплату. Указанные подложные документы представил заказчику в рамках агентского договора на комплексное агентирование судов в Петропавловске-Камчатском, заключавшегося в организации проверки врачами санитарного и карантинного контроля судов. Работы были оплачены заказчиком на сумму не менее 1 млн 297 тыс. рублей отметили в пресс-службе

Полученными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению.

Данное правонарушение выявлено в ходе расследования ранее возбужденного в отношении мужчины дела о подделке документов организованной группой и даче взятки в крупном размере. Все дела объединены в одно производство.

Фигурант находится под домашним арестом. Ведется следствие.