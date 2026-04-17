Заключен под стражу третий фигурант дела о подделке сансвидетельств на Камчатке

Москва17 апр Вести.По решению суда третий фигурант уголовного дела о подделке санитарных свидетельств на Камчатке заключен под стражу на два месяца, сообщается MAX-канале Следственного комитета края.

Судом в отношении начальника инспекции государственного портового контроля Камчатского филиала ФГБУ "Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца 00 суток, то есть до 15 июня 2026 года отмечается в сообщении

Он обвиняется в получении взятки в крупном размере.

С января 2021 года по апрель 2026 года гендиректор организации и его работник подделывали судовые санитарные свидетельства о праве плавания, проставляя туда отметки территориального органа Роспотребнадзора. Данные подделки они передавали судовладельцам, а данные заносили в информационную систему для незаконного подтверждения права захода и выхода судов из морских портов РФ. С сентября 2023 года по декабрь 2025 года 49-летний директор фирмы договорился с начальником инспекции государственного портового контроля о передаче взятки за незаконное бездействие. За это чиновник получил 225 тысяч рублей.